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EPDK'dan doğalgaz taşımayla ilgili önemli karar

AA
16 Ağustos 2017 - 08:32Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 08:32

EPDK tarafından, doğalgaz tedarikçisi ve ihracatçısı şirketlerin doğalgazın taşınacağı güne yönelik taşıma bildirimini, en erken 7, en geç 1 gün önce saat 16.45'e kadar BOTAŞ'a yapması kararlaştırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığı karara göre, transit giriş noktalarında yapılacak doğalgaz taşıma miktarına ilişkin bildirimler, BOTAŞ ile transit boru hattı işletmecisi arasında yapılan "Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi" çerçevesinde belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek.

Bu zaman aralığında herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişiklik, uygulamadan en geç 15 gün önce Elektronik Bülten Tablosu (EBT) üzerinden BOTAŞ tarafından duyurulacak.

BOTAŞ, transit giriş noktalarında yapılan taşıma miktarı bildirimini, Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi gereğince düzenleme hakkına sahip olacak.

Doğalgaz tedarik ve ihraç eden şirketler, doğalgazın taşınacağı gün için yapacağı taşıma miktarı bildirimini en erken 7, en geç 1 gün önce saat 16.45'e kadar EBT üzerinden BOTAŞ'a iletecek.

 

Etiketler: EPDK , doğalgaz taşıma , doğalgaz , doğalgaz abone sayısı
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