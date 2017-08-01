EPDK’dan doğalgaz lisans sahipleriyle ilgili karar

Doğalgaz ithalat veya toptan satış lisansı sahipleri, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde geri üretilecek veya sisteme enjekte edilmesi planlanan doğalgaz miktarını depolama şirketine bildirecek. EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yer Altı Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları'nın (KUE) ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde kullanım usul ve esaslarında değişiklik yapıldı.

Doğalgaz ithalat veya toptan satış lisansı sahipleri, hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son iş gününde, bu günlerden sonraki ilk iş gününü de kapsayacak şekilde nominasyon (geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi planlanan gaz miktarı) sunacak. Ancak hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ilgili madde hükümlerine uygun olarak gün içi revize nominasyon sunulabilecek. Söz konusu nominasyonlar depolama şirketine bildirilecek.

GAZ TAKASI YAPILABİLECEK

Ayrıca, ithalat veya toptan satış lisansı sahiplerinin herhangi bir enjeksiyon gününde geri üretim talep etmesi veya geri üretim gününde enjeksiyon talep etmesi halinde, depolama şirketi tarafından depolama tesisi kullanılmaksızın gaz takası yapılacak. Takas işlemi sonucunda envanter hareketleri depolama şirketi tarafından, ilgili ithalat veya toptan satış lisansı sahiplerinin depodaki gaz miktarları ve rezervasyonları çerçevesinde kayıt altına alınacak.

Depolama tesisi hareketlerinin takip edilebilmesini sağlayan ve depolama şirketi tarafından işletilen Elektronik Bülten Tablosu'nun (EBT) altyapısının hazır olması durumunda, depolama şirketi gün öncesinde sistemde açıklanan fiziki kapasitesinin dağıtılmasından sonra sistemle ters yönde hareket etmek isteyen bir başka ithalat veya toptan satış lisansı sahibinin talebi miktarınca şartlı gaz takas miktarı ilan edebilecek.

Kurul, ayrıca EBT'de internet sitesi yoluyla yayımlanacak bilgilere, tüm hizmet alanlarını ilgilendiren operasyonel akış emirleri, bakım programı bilgileri, kısıtlama ve kesinti bildirimleri ve belirli bir günden önceki gün için fiili olarak gerçekleşen toplam enjeksiyon veya toplam geri üretim miktarlarını da ekledi.