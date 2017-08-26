EPDK’dan bayram fırsatçılığı uyarısı

Kurum, dağıtıcı ve bayi marjlarının son zamanlarda yüksek uygulandığı konusunda yazılı uyarı yaptı. EPDK, incelemelerinde Avrupa Birliği ülkelerindeki kâr marjlarına göre son zamanlarda dağıtıcı ve bayilerinin bu oranları aştığını tespit ettiğini kaydetti. Bu durumun tüketicileri mağdur ettiğine işaret eden EPDK, dağıtıcı ve bayileri sert bir dille uyardı. EPDK, Kurban Bayramı süresince tüketici aleyhine gelişebilecek veya rekabeti olumsuz etkileyecek akaryakıt fiyatlarındaki ‘Bayram fırsatçılığı’ hareketlerinden kaçınılması uyarısını yaptı.

ORTALAMA HESAPLANIYOR

Akaryakıtta kâr marjları belirlenirken sektördeki ortalama hesaplanıyor. Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcı firmanın bayilerine ilişkin Kuruma bildirilen ve ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınıyor. Buradan elde edilen ortalamadan Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatı düşülüyor. Böylece ortalama marj bulunuyor. Ayrıca takip edilen ülkeler (Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya) için Avrupa Komisyonu resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa satış fiyatlarından bu ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalaması ile uyumlu olması sağlanıyor. Eğer, takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması durumu oluşursa, bu defa rafineri fiyatı olarak “Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera)” başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınıyor. Ayrıca söz konusu ülkeler ile ülkemiz arasında maliyetleri etkileyen yapısal farklılıklar olması durumunda mukayeseler yapılırken EPDK bu farklılıkları da dikkate alıyor.