EPDK'dan 6 akaryakıt şirketine 979 bin lira ceza 

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ticaret unvanı değişikliğinin süresi içerisinde kuruma bildirilmemesi, fiyat ilan panosunda satışa sunulan akaryakıtın satış fiyatlarının yazılı olmadığı halde satış yapılması, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve karışımın tesiste bulunması gibi nedenlerle, 6 akaryakıt şirketine 50 bin lira ile 339 bin 814 lira arasında değişen, toplam 979 bin 177 lira ceza uygulandı.

EPDK tarafından, benzer sebeplerle 7 şirketten de yazılı savunma istendi.





