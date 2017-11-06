EPDK 33 enerji uzman yardımcısı alacak

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, adayların enerji uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinde 80 ve üzeri puan almış ve en az dört yıl eğitim veren bir fakülteden mezun olmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 13-20 KASIM'DA

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 13-20 Kasım'da elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı, 11-22 Aralık tarihlerinde sözlü gerçekleştirilecek. Boş bulunan 33 kadronun dört katı kadar aday sınava çağrılacak.

Sınava, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, hukuk, istatistik, işletme, iktisat, kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrenim dallarından mezun olanlar başvurabilecek.