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EPDK 16 şirkete lisans verdi

AA
13.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme:

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verildi, 11 şirketin lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verilirken, 11 şirketin lisansı ise sonlandırıldı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 8 şirkete üretim, 1 şirkete de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.

Doğalgaz piyasasında 1 şirkete spot sıvılaştırılmış doğalgaz ithalat lisansı ve 1 şirkete de oto sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisansı verildi.  Ayrıca petrol piyasasında, 1 şirkete madeni yağ ve 2 şirkete de dağıtım lisansı verildi. LPG piyasasında da 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.

Öte yandan EPDK elektrik piyasasında 2 şirketin üretim lisansını sonlandırırken, doğalgaz piyasasında 2 şirketin CNG satış lisansını iptal etti. Petrol piyasasında ise 3 şirketin ihrakiye teslimi, 3 şirketin madeni yağ ve 1 şirketin de depolama olmak üzere toplam 7 şirketin lisansına son verildi.

EPDK tarafından elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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