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EPA "Temiz Enerji Planı"nın iptali için adım attı

AA
11.10.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ülkenin sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla önceki yönetim tarafından hayata geçirilen "Temiz Enerji Planı (CPP)"nı yürürlükten kaldırmak için resmi süreci başlattı.

EPA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşun Başkanı Scott Pruitt, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan CPP'yi iptal etmek için "Kanun Değiştirme Önerisi"nde bulundu.     

         EPA'in açıklamasında, Obama yönetimince çıkarılan Temiz Enerji Planı'nın kuruluşun yasal yetkilerini aştığı savunulurken, Pruitt'in "Regülasyonlarda yeni bir dönem açarak, Obama yönetimince yapılan yanlışları düzeltmeye kararlıyız" ifadesine yer verildi.     

         ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine yapılan inceleme sonrasında atılan bu adım, ülkede daha az karbon salınımına neden olan enerji kaynaklarına geçişi yasal olarak zorunlu kılan düzenlemeler için sonun başlangıcı anlamını geliyor.

          CPP, Obama yönetimi tarafından iklim değişikliğiyle mücadele girişimleri çerçevesinde Ağustos 2015'te açıklamıştı.     

         Söz konusu düzenleme, ülkedeki karbondioksit salınımının 3'te birini üreten kömür santrallerini hedef alarak sera gazı salınımını 2030 itibarıyla yüzde 32 azaltmayı öngörüyordu.     

         ABD basınına göre, çevre örgütleri ve bazı eyalet yönetimleri, EPA'in kararını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu durum, Trump yönetiminin göçmenlik alanında yaşadığı yasal zorlukların tekrar edebileceğine işaret ediyor.     

Etiketler: Temiz Enerji Planı , ABD Çevre Koruma Ajansı , EPA
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