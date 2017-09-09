Enseste 12 yıl hapis önerisi

AK Parti Milletvekili Metin Külünk, verdiği yasa teklifiyle rıza ile ensest ilişkide bulunanlara 8-12 yıl arasında hapis verilmesini istedi. Külünk, son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan ilişkilere atıf yaptı. TBMM’ye verilen yasa teklifinde, TCK’da değişiklik yapılması önerilerek, 104. maddesine “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 18 yaşını doldurmuş üstsoy ve altsoy hısımı, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi veya yeğeni ile cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet aranmaksızın 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünün konulması istendi. Teklifin gerekçesinde ise şöyle denildi:



CEZASIZ

“Yakın akraba olan kişiler arasında yaşanan hısım ile cinsel ilişki olarak tanımlanan ve yaygın kullanımı ile ensest ilişkinin, Türk Ceza Kanunu’nda yer almadığı, suç olarak tanımlanmadığı ve cezasının kesin olarak belirtilmediği yeniden gündeme gelmiştir. Bu tatsız ve rahatsız edici gündem sebebiyle ilgili savcı ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan soruşturma açabilmiş ve kamu vicdanına su serpmiştir. Ancak bu ve benzeri suçlar aile kurumuna zarar vermekte, toplumsal güven iklimini olumsuz etkilemekte ve hukuk devleti otoritesinin yetersiz kaldığı duygusunu oluşturmaktadır.”