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    Enkazdan mesaj

    DIŞ HABERLER
    20.09.2017 - 21:55 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 21:55

    Meksika’da önceki gün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor. Enkaz altından WhatsApp mesajlarıyla ‘Yardım edin’ çığlıkları geliyor.

    Merkez üssü başkent Mexico City’nin 123 kilometre güneydoğusundaki Puebla eyaletine bağlı Rabossa kasabası olan ve yaklaşık 50 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, başkentteki onlarca bina enkaza döndü. Mexico City’de bir ilkokul yıkıldı. Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, okul enkazında şimdiye kadar 25 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, 38 kişinin enkaz altında kaldığı okulda çalışmalarını sürdürüyor.

    SAKIN SİGARA İÇMEYİN

    Çocuklarını bulmak için aileler seferber olurken, yerel basın enkaz altında kalan depremzedelerin anlık iletişim uygulaması WhatsApp üzerinden mesaj yollayarak yardım istediğini aktardı. Başkentte yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Telefon hizmetlerinin de aksadığı Mexico City’de yetkililer, doğalgaz hatları depremden zarar gördüğü için halkı sokaklarda sigara içmemeleri konusunda uyardı.

    Enkazdan mesajKurtarma ekipleri zamanla yarışırken 60 kişinin enkazdan kurtarıldığı açıklandı.

    Etiketler: Meksika , deprem , gazetehaberleri
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