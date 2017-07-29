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    Enkazdan dertli çıktı

    Fırat ALKAÇ
    29 Temmuz 2017 - 23:29Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 23:29

    BEYOĞLU Çukur Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde 4 katlı metruk bir bina çöktü.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 100 yıllık binanın bodrum katına, sokaklardan topladığı kağıtları depolayan Emrullah Menteş’in (26) hayalleri de göçüğün altında kaldı. Gece boyunca sokaklarda kağıt toplayan Menteş, sabahın ilk ışıklarıyla deposuna geldiğinde yıkılan binayı ve altında kalan hayallerini gördü. Menteş’in tek tesellisi ise “Dertli” ismini verdiği tavşanın hayatta olmasıydı.

    Yıkılan binanın yanında enkazın kaldırılmasını bekleyen Menteş şunları anlattı; “Depremde Van’daki evimiz yıkılınca İstanbul’a geldim. Günlerce iş aradım ancak bulamadım. Son çare olarak sokaklardan kağıt toplamaya başladım. Yakınlarımızın yardımıyla evlendim, iki çocuğum oldu, eşim üçüncü çocuğumuza hamile. Sokaklardan topladığım kartonları metruk binanın bodrum katındaki bir odaya depoluyordum. Önümüzdeki hafta bu kağıtları satıp eşim ve çocuklarımla birlikte memlekete dönecektim. İstanbul’da geçinemiyoruz. Tarlabaşı’nda iki odalı bir eve 700 lira kira veriyorum. Ancak bu kirayı da biriktiremiyorum. Akrabalarımızın yardımıyla ayakta kalıyoruz.”

    Etiketler: Beyoğlu , tavşan , gazetehaberleri
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