Enis Berberoğlu’nun müzekkeresinde kafaları karıştıran detay

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dosya, Şerafettin Saka’nın başkanı olduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Dosyanın 2. Ceza Dairesi’ne gönderilmesinin ardından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, bu daireye başkan yapılırken, Şerafettin Saka da, Özkan’ın yerine 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

2. Ceza Dairesi’nde görevlendirilen Sadık Özkan’ın başkanlığındaki heyet, dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından bozma kararı verdi. Enis Berberoğlu 1 Aralık tarihinde 2. Ceza Dairesi’nde yeniden hakim karşısına çıkarken, duruşma 16 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ertelenmesinin ardından 2. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, HSK’nın 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararı ile 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak bu kez de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

Özkan’ın yerine 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’na ise, Kemal Aydın getirildi. Kemal Aydın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’nde üye hakim olarak görev yaparken, 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK Kararnamesi ile Bölge Adliye Mahkemesi başkanı olarak yetkilendirilmiş, ancak görev yeri belirtilmemişti.

Bu arada, 2. Ceza Dairesi üye hakimi Hülya Köşüm’ün yeri de değiştirildi. Köşüm, 21. Ceza Dairesi’ne üye olarak gönderilirken, 13. Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay’da Köşüm’ün yerine 2. Ceza Dairesi’nde üye hakim olarak görevlendirildi.

Tüm bunlar yaşanırken, Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, 28 Aralık 2017 günü verdiği dilekçe ile müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek, tahliyesini talep etti. 2. Ceza Dairesi’nin eski başkanı görev yeri değiştiği, yeni başkanı ise daha göreve başlamadığı için itiraza bakmazken, itiraz dilekçesini, mahkemenin diğer üyelerinin oluşturduğu en kıdemli hakimin başkanlık ettiği heyet inceledi ve avukat Yiğit Acar’ın itirazını reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CEZAEVİNE YAZILAN MÜZEKKERE

İtirazın reddedilmesinin ardından 2. Ceza Dairesi, verdiği kararı, bir gün sonra 29 Aralık 2017 tarihinde bir tebliğ müzekkeresi ile Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderdi. 2. Ceza Dairesi’nin gönderdiği müzekkerede, Enis Berberoğlu için tutuklu yerine ‘hükümlü’ yazması ise kafaların karışmasına neden oldu.

“UMARIM SADECE HATADIR”

Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, müzekkereye ulaşan basın mensuplarının sorusu üzerine, “Müzekkereyi basın mensuplarının uyarısı üzerine şimdi UYAP’tan gördüm. Tutuklu olarak cezaevinde bulunan sayın Enis Berberoğlu hakkında ‘hükümlü’ tanımının kullanılması, umarım ki sadece vahim bir hatadır. Aksi halde sayın Berberoğlu’nun adli yargılanma, lekelenmeme, tarafsız ve bağımsız mahkemece yargılanma hakları ve masumiyet karinesinin baştan beri yok sayıldığı sürecin en tehlikeli noktasına gelindiğini söyleyebiliriz. Bir milletvekili haksız, hukuksuz biçimde aylardır cezaevindeyken dahi böyle sehven işlemler yapılıyorsa, hakkında peşinen hüküm verildiği korkusuna kapılmaktayım” dedi.

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