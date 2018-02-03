Enis Berberoğlu’ndan kurultay mesajı: 'Varlığınız yeter'

Berberoğlu’nun mesajı şöyle:

"CHP’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 36. Olağan Kurultay için avukatı aracılığıyla cezaevinden mesaj gönderdi. Kulislerde Parti Meclisi için adı konuşulan Berberoğlu, mesajında “Enis için ne yapmalıyız? diye düşünmenize hiç gerek yok! Varlığınız yeter, CHP yeter!” dedi. Berberoğlu’nun mesajı şöyle:

“Beni bu dört duvar arasında hiç ama hiç yalnız bırakmadınız, hissettirmediniz.

Sağ olun, var olun!

Ne kadar gayret etsem de, içeriden dışarıyı takip etmek gerçekten zor.

Bazen düşünüyorum...

Mücadele içeride mi yoksa dışarıda mı daha çetin geçiyor diye...

Kararsız kalıyorum.

Çünkü bu güzel ülkede zalimlerle adalet ve özgürlük savaşçıları arasındaki kavga çok hassas bir dengeye oturdu.

O sebeple partimin adalet adına attığı her adım, elde ettiği en ufak kazanım, beni sadece gururlandırmakla kalmıyor, özgürlüğüme biraz daha yakınlaştırıyor.

Bu yüzden, “Enis için ne yapmalıyız?” diye düşünmenize hiç gerek yok!

Varlığınız yeter, CHP yeter!

Üstelik sadece bana değil, Türkiye’ye yeter!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Afrin olmak üzere vatan savunması yapan her Mehmetçiğimiz ’in sağ salim dönebilmesi temennisi ile kurultayımızı saygıyla selamlıyorum.

Enis Berberoğlu

Maltepe Cezaevi B-9 Üst Koğuş”