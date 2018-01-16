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    Enis Berberoğlu'ndan kelepçe tepkisi

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    16.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılacak yargılaması için kelepçe vurularak adliyeye götürülmek istenmesini protesto etti.

    Enis Berberoğlundan kelepçe tepkisiİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülecek duruşmaya kelepçe yüzünden gelmeyecek olan Berberoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılacak.

    Etiketler: Enis Berberoğlu , Maltepe Cezaevi
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