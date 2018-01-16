Enis Berberoğlu'ndan kelepçe tepkisi

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılacak yargılaması için kelepçe vurularak adliyeye götürülmek istenmesini protesto etti.
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