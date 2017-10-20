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    Enis Berberoğlu'na kötü haber

    İHA
    20.10.2017 - 17:44 | Son Güncelleme:

    CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz eden avukatı Murat Ergün'ün tahliye talebi reddedildi.

    İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar vermişti.

    TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

    Bunun üzerine CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. Avukat Murat Ergün'ün yaptığı açıklamaya göre Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

     

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