Enis Berberoğlu'na kötü haber

İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar vermişti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Bunun üzerine CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. Avukat Murat Ergün'ün yaptığı açıklamaya göre Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

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