Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Enis Berberoğlu taburcu oldu

    Enis Berberoğlu taburcu oldu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    12.10.2017 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Maltepe cezaevinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz ay kasığındaki fıtık nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyat edilmesine karar verilen ve geçtiğimiz gün de Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, taburcu oldu.

    Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar tarafından yapılan açıklamada, "Enis bey kendi isteği ve tercihi ile taburcu olmak istedi. Doktorlarının bir kaç gün daha hastanede müşahede altında kalma önerisini, kendisine eşlik eden jandarma ve infaz memurlarının daha fazla yorulmasını istemediği için kabul etmedi. Bu nedenle 24 saat tamamlanmadan cezaevine döndü. Tahliye kararını Maltepe Cezaevinde bekleyecek" dedi.

    Avukat Acar, Enis Berberoğlu' nun taburcu olmadan önce tüm organlarını bağışladığını ve gerekli evrakları imzaladığını da söyledi.

    Bu arada, Berberoğlu'nun tahliye edilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçenin de, mahkeme tarafından, İstinaf Mahkemesi'nde olan dosyanın henüz kendilerine gönderilmediği için İstinaf Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.

    3 ayrı mahkemeden tahliye talebi3 ayrı mahkemeden tahliye talebi

    Etiketler: enis berberoğlu , chp , ameliyat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri