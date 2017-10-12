Enis Berberoğlu taburcu oldu

Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar tarafından yapılan açıklamada, "Enis bey kendi isteği ve tercihi ile taburcu olmak istedi. Doktorlarının bir kaç gün daha hastanede müşahede altında kalma önerisini, kendisine eşlik eden jandarma ve infaz memurlarının daha fazla yorulmasını istemediği için kabul etmedi. Bu nedenle 24 saat tamamlanmadan cezaevine döndü. Tahliye kararını Maltepe Cezaevinde bekleyecek" dedi.

Avukat Acar, Enis Berberoğlu' nun taburcu olmadan önce tüm organlarını bağışladığını ve gerekli evrakları imzaladığını da söyledi.

Bu arada, Berberoğlu'nun tahliye edilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçenin de, mahkeme tarafından, İstinaf Mahkemesi'nde olan dosyanın henüz kendilerine gönderilmediği için İstinaf Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.