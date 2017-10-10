Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Enis Berberoğlu: "Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı"

    Enis Berberoğlu: "Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı"

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    10.10.2017 - 12:37 | Son Güncelleme:

    YARGILANDIĞI MİT TIR'ları davasından, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan ve geçtiğimiz gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından, ‘Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun oluşmayacağı’ belirtilip bu karar bozularak dosyası yeniden davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi’nin hakkında verdiği karara ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı.

    Berberoğlu, “Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı” dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden şu mesajı yolladı:
    “Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!”

    Etiketler: Enis Berberoğlu , MİT tırları , Mahkeme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri