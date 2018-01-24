Enis Berberoğlu: “Mumcu ve Okkan’la aynı yolda yürüyoruz”

İKİSİ DE BERBEROĞLU’NUN YAKIN ARKADAŞIYDI

Enis Berberoğlu’nun tutuklu yargılanmasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı açıklamada “Enis Berberoğlu sadece bir haberden dolayı haksız yere tutuklu bulunmaktadır. Aynı zamanda bugün Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ın ölüm yıldönümü. Onlar aynı zamanda Enis Berberoğlu’nun arkadaşlarıydı. Enis beyin en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.

Sezgin Tanrıkulu ise açıklamasında şunları söyledi: “Enis Berberoğlu mahkeme kararı olmasına rağmen hala tutsaktır. Biz ısrarla adaletin peşinde olacağız. Uğur Mumcu, küresel terörün peşinde olan bir gazeteciydi. Onun gibi gazetecileri çok arıyoruz. Kendisini yakından tanıdığım Gaffar Okkan da Diyarbakır’da faili meçhullerin peşindeydi. Bunu yaşamıyla ödedi.”

Avukat Yiğit Acar ise Enis Berberoğlu’nun gönderdiği mesajı okuyarak “Enis Bey, Mumcu ve Okkan’ı yakın arkadaşı olarak gördüğünü, iki arkadaşının anısı önünde saygı ile eğildiğini, onların bu ülkenin geleceği için, vatan ve millet için çalıştığını, kendisinin de aynı şekilde, aynı yoldan ilerlediğini, arkadaşlarına karşı her zaman görevini yerine getirmek için mücadele edeceğini iletmemizi istedi” dedi.

Dursun Çiçek ise yaptığı açıklamada “Hukuku da, adaleti de bulacağız. Bu iktidar döneminde mağdurlar değişti, zalim aynı. Hukuk yok, adalet yok. Siyasi baskı hukuk ve adaletin önündeki en büyük engeldir. Bunu aşmakta millete düşüyor” dedi.