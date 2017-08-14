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    Enis Berberoğlu: Benden suçlu ve iftiracı çıkmaz

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    14 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 15:35

    Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatı Yiğit Acar aracılığı ile basında yer alan iddialara ilişkin, açıklama da bulundu.

    Berberoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararı ile 2 aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler, beni ziyarete gelen 50 kadar CHP’li milletvekili ile avukatlarımdan ibarettir.

    Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum.

    Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır.

    Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı, ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz.

    Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.

    Etiketler: Enis Berberoğlu , CHP , Maltepe Cezaevi
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