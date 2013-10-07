Enginarlı Sevilla salatası

Una bulayıp bir vok tavasında kızdırdığınız sıvıyağda 2-3 dakika kızartın. Süzerek alıp bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, Akdeniz yeşilliklerini iyice yıkayın ve süzülmeye bırakın. Süzüldükten sonra elinizle iri parçalara bölüp salata kasesine koyun. Üzerine hafifçe kızarttığınız enginarları koyun. Zeytinleri serpiştirin.

Diğer taraftan sosu hazırlamak için; peynir ve zeytinyağını mutfak robotuna koyun. Ayıklanmış dereotunu ve portakal suyunu katın. Dilimlediğiniz sarmısakları ve balzamik sirkeyi ekleyin. Sos malzemelerini mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekin ve salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu kontrol edin ve servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

1 paket Akdeniz yeşilliği

(marul, roka ve tereyi karıştırarak kullanabilirsiniz)

8-10 adet konserve

enginar kalbi

(7-8 adet konserve enginarı tavla zarı formunda doğrayarak da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı un

2 yemek

kaşığı sıvıyağ

4-5 yemek kaşığı doğranmış yeşil ya da siyah zeytin

8-10 adet kiraz domates

Sosu için;

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

100 gr rokfor peyniri

(labne peynir de kullanabilirsiniz)

Yarım demet dereotu

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan portakal suyu

(taze sıkılmış kullanmanızı öneririm)

2 yemek kaşığı balzamik sirke

2 diş sarmısak