Enginarlı Endülüs Salatası

Una bulayıp bir vok tavasında kızdırdığınız sıvıyağda 2-3 dakika kızartın. Süzerek alıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, Akdeniz yeşilliklerini iyice yıkayın ve süzülmeye bırakın. Süzüldükten sonra elinizle iri parçalara bölüp salata kasesine koyun. Üzerine hafifçe kızarttığınız enginarları koyun. Zeytinleri serpiştirin. En üste de dörde böldüğünüz domatesleri serpiştirin.

Diğer taraftan sosu hazırlamak için; peynir ve zeytinyağını mutfak robotuna koyun. Ayıklanmış dereotunu ve portakal suyunu katın. Dilimlediğiniz sarmısakları ve balzamik sirkeyi ekleyin. Sos malzemelerini mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekin ve salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu kontrol edin ve servise sunun.

Not: Konserve enginar sert ve kılçıklı olabilir. İsterseniz enginarları limonlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Ya da kızartarak hem yumuşatın hem de lezzetlendirin. Salatanın orijinal tarifinde enginar pane edilmiş, yani kızartılmıştır.

Malzeme listesi

-1 paket Akdeniz yeşilliği

(marul, roka ve tereyi karıştırarak kullanabilirsiniz)

-8-10 adet konserve enginar kalbi

(7-8 adet konserve enginarı tavla zarı formunda doğrayarak da kullanabilirsiniz)

-1 yemek

kaşığı un

-2 yemek kaşığı sıvıyağ

-4-5 yemek kaşığı doğranmış yeşil ya da siyah zeytin

-8-10 adet kiraz domates

Sosu için;

-Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

-100 gr rokfor peyniri

(labne peynir de kullanabilirsiniz)

-Yarım demet dereotu

-Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan portakal suyu

(taze sıkılmış kullanmanızı öneririm)

-2 yemek kaşığı balzamik sirke

-2 diş sarmısak