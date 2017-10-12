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Engellilerin gözü bu yasada: Vazgeçin!

Emre ÖZPEYNİRCİ
12.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

TEMMUZ sonunda ‘Engelleri üzmeyin’ başlığıyla yazdığım yazımda, bir çok kişinin engelli yakınlarını kullanarak ÖTV’siz lüks otomobil aldığından bahsetmiş, bu durumun suistimal edildiğini dile getirmiştim.

Amacım bu suistimaller yüzünden engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek ve onları topluma kazandırabilmek için sunulan vergi desteğinin riskeEngellilerin gözü bu yasada: Vazgeçin
atılmamasıydı. Ama gelin görün ki, bu yazım sonrasında engelliler bana büyük tepki gösterdi.

Benim yazımdan ‘Engelliler lüks otomobile binmesin’ anlamını çıkartarak, hem elektronik posta ile hem de sosyal medya üzerinden saldırıya geçtiler. Benim amacım suistimallerin ortadan kaldırılıp, engellilere tanınan hakkın riske girmemesi için bir şey yapmaktı. Asla ve asla verilen bu desteğin sınırlandırılmasını istemedim.

Sadece daha sıkı denetimlerle suistimal edenlerin belirlenmesi gerektiğini bu yüzden mağduriyetlerin önlemesini talep ettim. Tam bu tepkilere cevap verirken, hükümet torba yasa tasarısında engellilerin otomobil alımına sınır getirdi. Şu anda mecliste görüşülen tasarıyla birlikte engellilere ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin TL ve altındaki araçlarla sınırlandırıldı.

Sonuçta hükümet suistimallere çözüm olarak kolay yolu seçti ve bir kalemde engellilere verdiği desteği sınırladı. Bu doğru değil ve en baştan beri karşı olduğumu söylüyorum. Çünkü engelliler için otomobil tercihlerinde sınır olamaz. Çünkü engelliler için lüks kavramı bizden farklı. Bizim için lüks olan onlar için zorunlu ve gerekli anlamına geliyor. Yani araca inip binerken, tekerlekli sandalyelerini koyarken veya kullanırken bizim lüks gördüğümüz özellikler onlar için zorunlu özellikler oluyor. Bu yüzden henüz yasalaşmayan bu tasarıdan bir an önce vazgeçilmesi, geri adım atılması şart.

Engellilerin gözü bu yasada: Vazgeçin

Bu tasarıyla onların hayatını daha da zor hale getirmeyelim. Bunun yerine eğer bir suistimal varsa sıkı denetimlerle onları bulup, sistemden temizlememiz gerekiyor. Engellilere bunu çok görmeyelim.

Konu engellilerden açılmışken, bize büyük sevinç yaşatan Türkiye Ampute Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonluğu da canı gönülden kutluyorum.

Etiketler: ‘Engelleri üzmeyin , torba yasa , Emre ÖZPEYNİRCİ
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