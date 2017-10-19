Engellilere sınırlı müjde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun önceki gece yapılan görüşmeleri sırasında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Özellikle engelli, gazi ve şehit yakınlarının ÖTV ödemeksizin alabilecekleri otomobillerde yeni bir düzenlemeye gidilmesi dikkat çekti. Engellilerin 1.6 litre ve altında motora sahip istedikleri otomobili ÖTV’siz alma hakları varken, hazırlanan tasarının ilk halinde matrah (vergisiz) fiyatı 70 bin TL ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırda gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı.

195 BİN TL’LİK ARAÇ

Komisyonda verilen yeni önergeyle sınır bu yıl için 90 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre, vergili olarak 169 bin 920 TL’ye kadar bedeli olan ve 1.6 litre motora kadar otomobiller, ÖTV’siz olarak alınabilecek. Bu rakam her yıl yeniden değerleme oranında artacak ve 2018 yılı itibariyle vergisiz fiyatı 103 bin 500 lira, vergili fiyatı yaklaşık 195 bin lira olarak araçlar kapsama girecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Analiz yaptık. Hangi araçların kullanıldığını gördük. Bazı durumda engelliler dışındakiler tarafından bu hakkın kötüye kullanıldığını gördük. Aracı kullananla sahiplik arasında farklar oluyor. Bu nedenle böyle bir değişiklik yapılmasına karar verdik. Yıllar itibariyle özellikle çok pahalı araçların toplam içerisindeki oranı, hızlı bir şekilde yukarı doğru artıyor. Bunun normal olmadığını rakamlarda da görmek mümkün” dedi.

Yapılan düzenlemeyle engelliler, 2018 yılından itibaren Mercedes’in A, B ve CLA serisi modelleri ile BMW 1, 2 ve 3 berisi gibi lüks modelleri alabilecek.

MTV’DEN SAVUNMAYA

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yapılacak 8 milyar liralık kaynak aktarımı için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden aktarılacak kaynak da önergeyle artırıldı. Tasarının ilk halinde MTV tahsilatının yüzde 18’inin Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılması öngörülüyordu. Önergeyle bu oran yüzde 20’ye çıkarıldı. Ağbal, “MTV’den 2.7 milyar liralık bir kaynağı aktaracağız. Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatları üzerinden de 5 milyar liralık bir kaynak aktarılacak” diye konuştu.

ALKOLSÜZ BİRAYA YÜZDE 20 ÖTV

KOMİSYONDA kabul edilen bir başka önergeyle alkolsüz biralara ve meyveli gazozlara da yüzde 20 ÖTV getirildi. Bu içeceklerin daha önceö ÖTV’si yoktu. Limonatalar ve aromalı maden suları ise, kapsam dışı. Bunların dışında kalan ve başka vergi mevzuatına tabii olmayan diğer içeceklerden de yüzde 20 ÖTV alınacak.

37 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA YETKİSİ

2107 merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen net borçlanma limiti de, 37 milyar lira yükseltildi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “37 milyar liralık ilave borçlanma yetkisini nerede kullanacağız konusunda, somut olarak konan bir şey yok” dedi.