Engelli vatandaşa büyük ayıp! Basıp gittiler...

Necla D.’nin sorunu iletmesi üzerine söz konusu durağa giden DHA muhabiri, B46 hat numaralı otobüsü ve durakta yaşananları görüntüledi. Durağa gelip, kaldırıma uzakta duran otobüs şoförü, yolcuları aldı. Daha sonra Necla D., otobüs şoföründen kapıdaki engelliler için olan rampayı açmasını istedi. Şoför, Necla D.’nin talebini dikkate almadan duraktan ayrıldı. Bu anları da anlatan Necla D., “Görüntülediğiniz olayı ben, o kadar sık yaşıyorum ki. ‘Ben seni almak zorunda değilim’ gibi sözler söyleyerek, gaza basıp, gidiyorlar” diye konuştu.

YOLCULAR DA UYARMIYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Necla D., geçirdiği kas hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Haftanın 2 günü tedavi için B-46 hat numaralı özel halk otobüsüyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmesi gereken Necla D., otobüs şoförlerinin kendisini almadan duraktan ayrılmalarından yakındı. Engelli kadının otobüse alınmadığını gören bir yolcu ise bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntülere göre, Necla D., kendisini almadan duraktan ayrılan B-46 hat numaralı özel halk otobüsü şoförünün arkasından seslenip, bir süre takip etti.

'GAZA BASIP, GİDİYORLAR'

Yaşadıklarını anlatan Necla D., şoförlerin engelli rampasını da açmadığını ileri sürdü. Necla D., "Hastalığım gereği ömür boyu tedavi görmek zorundayım. Tedavilerim için haftada 2 gün oturduğum semt olan Hürriyet'ten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne B46 hat numaralı özel halk otobüsünün kullanarak yolculuk yapıyorum. Ne yazık ki B46 şoförleri, duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp, gidiyorlar. Beni defalarca hastane durağında ve Hürriyet durağında bıraktılar. 30 dakika kadar otobüsü bekliyorum. Gelen otobüs engellilerin binmesi için uygun değilse bir 30 dakika daha beklemek zorunda kalıyorum. Gelen otobüsün şoförü, beni almadan gidiyor. Ben de otobüsün arkasından çaresizce bakıyorum. Şoförlerden biri, otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde ‘Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim’ dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp, beni rencide etti. Bu konuda defalarca BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetlerde bulundum. Bunu yapan otobüslerin plakalarını ve duraktan geçiş saatlerini bildirdim. Yaşadıklarımı anlatan dilekçeler yazdım. Ne yazık ki hiçbirinden sonuç alamadım" diye konuştu.