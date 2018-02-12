Engelli öğrenci evde eğitimle üniversiteye hazırlanıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Şenay ve Zeki Altın çiftinin 17 yaşındaki oğulları Yunus Emre, 5 yaşından itibaren yürüyemiyor. Haftanın 4 günü fizik tedavisi gören Yunus Emre Altın’ın en büyük problemi de okula gidememek. Yunus Emre’nin yaşadığı bu sorunun başarısına engel olmasını önlemek için seferber olan öğretmenleriyse her akşam gönüllü olarak Yunus Emre için evine giderek eğitim veriyor. Evde aldığı eğitimle derslerinde büyük başarı sağlayan Yunus Emre Altın, en büyük hayali olan hukuk fakültesini kazanmak için çabalıyor. Eğitim hayatında çeşitli zorluklar yaşadığını belirten Yunus Emre Altın, “Beşinci sınıftan beri ben avukat olmak istiyorum. Ama daha sonra üst seviyeye yükselmek, belki savcı, belki hakim olabilmeyi hedefliyorum" dedi.

"AMELİYATTAN SONRA TOPARLAYAMADIM KENDİMİ"

Öğretmenlerinin desteğiyle evde eğitim almasının bazı olumsuz yanlarının olduğunu söyleyen Yunus Emre Altın, “Hocalarımın desteğiyle evde eğitim alıyorum. Öğretmenlerim eve geliyor ve okulda hangi dersi görüyorsak o dersleri evde görüyorum ben. Altıncı sınıftan beri evde eğitim alıyorum. Ondan önce okula gidiyordum ama ancak ameliyat geçirince okula gidemedim. Ameliyattan sonra toparlayamadım kendimi. Evde eğitim almam benim için avantajlı bir durum ama dezavantajları da var. Evde eğitim almak güzel oluyor. Mesela aklıma takılan bir soruyu sorabilme imkânı bulabiliyorum. Dezavantajları ise öğretmenlerim okul çıkışında, geç saatlerde eve geliyorlar. Bir de arkadaş ortamım olamıyor okula gidemediğimden dolayı. Ama derslerim iyi, her yıl takdir belgesi alırım” dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM DESTEK ALMADAN BİRKAÇ ADIM ATABİLMEK"

En büyük hayalinin yürümek olduğunu belirten Altın, “Şu anki okulumda birkaç arkadaşım var. Onlarla da tanışalı birkaç ay oldu. Bir araya geliyoruz. Ama genellikle ilkokul ve ortaokul arkadaşlarımla bir araya gelebiliyorum. Çünkü onları daha iyi tanıdığım için gidip gelmem daha kolay oluyor. En büyük hayalim ise rahatça yürüyebilmek, kimseden destek almadan birkaç adım atabilmek. Sağlığım açısından ileri gelen büyüklerimizden istekte bulunuyorum. Benim isteğim daha çok üniversite konusunda. Biraz sıkıntılarım var o konuda, aklıma takılıyor hep. Çünkü lisede evde eğitim gördüm ama üniversitede bazı sıkıntılarım olacak. O yüzden biraz yardım istiyorum büyüklerimden” diye konuştu.

"OĞLUMUN BİZİM YARDIMIMIZ OLMADAN GİDİP GEZİP TOZMASINI İSTİYORUM"

Oğlunun eğitim hayatının ve sağlık durumunun kendilerini endişelendiğini söyleyen Baba Zeki Altın, "Oğlumun rahatsızlığı beş yaşında başladı. İlk biz düz taban şikayetiyle hastaneye gittik. Ancak rahatsızlığının düz taban olmadığını öğrendik ve beş yaşında tedavisine başlanıldı. Beş yaşından beridir biz Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gidiyoruz. Polinöropati diyor doktorlar, kas ve sinir hastalıklarıyla alakalı bir durummuş ama doktorlar da kesin bir tanı koyamıyorlar. Neyin nasıl olacağını biz göremedik. Çocuk yedi, sekiz yıldır kortizon tedavisi görüyor. Faydasını gördü mü, göremedi mi onu da bilmiyoruz. Öncelikle devletimizden Allah razı olsun her konuda. Devlerimizin destekleri olmasaydı oğlumuz bu noktalara gelemezdi. Oğlumla ilgili bazı sorunlarımız oluyor ama her zorluğa katlanmamız gerekiyor. Esas beni düşündüren oğlumun üniversite hayatı. Allah izin verirse seneye üniversite hayatına atılacak. Üniversiteyi başka bir şehirde tutturduğu zaman abisinin ya da benim yanında olmamam gerekecek. Bunu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Devlet büyüklerinden oğlumun üniversite hayatında desteklerini istiyorum ve oğlumun bizim yardımımız olmadan gidip gezip tozmasını istiyorum” dedi.

"YUNUS EMRE ÜSTÜN BİR BAŞARI GÖSTEREN BİR ÖĞRENCİ"

Yunus Emre’nin başarısının devamı için çabaladıklarını belirten Sarıkuysan Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Al, “Yunus Emre evde eğitim alan 11’inci sınıf öğrencimiz. Burada verdiğimiz dersleri birebir evde alıyor. Yunus Emre’nin öğretmenleri eğitimiyle yakinen ilgileniyor. Her yıl, gece gündüz, ailesiyle yapmış olduğu program çerçevesinde evde eğitim veriliyor. Yunus Emre üstün bir başarı gösteren bir öğrenci. Bugünkü durumuna baktığımız zaman okul birincisi olacak bir öğrenci. İnşallah gönlündeki hukuk fakültesini kazanacak” diyerek öğrencisine başarılar diledi.