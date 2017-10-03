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    Engelli kıza tecavüz: 72 yaşındaki şüpheli: Kalp hastasıyım yapamam

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    03.10.2017 - 20:16 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da 22 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli H.U., boş bir arazide elbiseleri parçalanmış yarı baygın bir halde bulundu. Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde yol kenarında mendil satarak aile ekonomisine katkıda bulunan engelli H.U.’ya ilaç verilerek bayıltıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı anlaşıldı.

    Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyerek H.U.’nun bindiği aracın plakasını belirledi. Aracın sahibinin 72 yaşındaki Osman Ulkatan evine baskın yapılarak gözaltına alındı.

    Ulkatan ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. H.U.’nun ise çağrılan uzmanlar eşliğinde ifadesi alındı. Sorgu odasında aynalı camdan Ulkatan’ı teşhis eden H.U. ağlayarak fenalaştı. İkinci kez ifadesine başvurulan Ulkatan, “Tecavüz etmedim, zaten kalp hastasıyım, cinsel ilişkiye giremem” diye savunma yaptı. Ulkatan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , Altındağ
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