Engelli kıza tecavüz: 72 yaşındaki şüpheli: Kalp hastasıyım yapamam

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyerek H.U.’nun bindiği aracın plakasını belirledi. Aracın sahibinin 72 yaşındaki Osman Ulkatan evine baskın yapılarak gözaltına alındı.

Ulkatan ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. H.U.’nun ise çağrılan uzmanlar eşliğinde ifadesi alındı. Sorgu odasında aynalı camdan Ulkatan’ı teşhis eden H.U. ağlayarak fenalaştı. İkinci kez ifadesine başvurulan Ulkatan, “Tecavüz etmedim, zaten kalp hastasıyım, cinsel ilişkiye giremem” diye savunma yaptı. Ulkatan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.