Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi

    Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi

    AA
    14.01.2018 - 19:16 | Son Güncelleme:

    AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un, kendisi gibi bedensel engelli bir kadının tekerlekli sandalyesiyle duraktan özel halk otobüsüne alınmamasını sosyal medyadan öğrenmesi üzerine başlattığı girişim sonuç verdi. Karaburun'un durumu bildirdiği Büyükşehir Belediyesi, ilgili şoföre ceza uyguladı.

    Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Milletvekili Karaburun, akülü sandalyesiyle durakta beklerken özel halk otobüsüne alınmayan bedensel engelli Necla D'nin durumundan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.

    Karaburun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bursa'da durakta otobüs bekleyen engelli bir kadının soğuk havada özel halk otobüsüne alınmamasıyla ilgili görüntüler yüreğimizi sızlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a konuyu ilettim. Kendisi Burulaş Genel Müdürümüze araştırma yapılması için talimat verdi." ifadelerine yer verdi.

    "DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

    Aktaş'ın kamuoyunun vicdanını sızlatan bu acı olay için gereğini yapacağından şüphesinin olmadığını belirten Karaburun, paylaşımlarında şunları kaydetti:
    "Kendisinin engellilerimize olan ilgisine yakından şahidiz. Özellikle halk otobüsü şoförlerimizin şehit yakınları, gazilerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, hamile vatandaşlarımız ve yaşlılarımız gibi böylesine hassas konularda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hiçbir engelli kardeşimizin bir otobüsün arkasından böyle çaresizce bakmasına vicdanımız dayanmaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a duyarlılığı için engellilerimiz ve Bursalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

    TESPİT EDİLDİ

    Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye kullanan engelli kadını almayan özel halk otobüsünün tespit edildiğini belirterek, "Araç tespit edildi. Gerekli cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca o esnada durağa park eden araçlara da ceza uygulanıyor. Hiçbir engelli kardeşimizin mağdur olmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı. 

    Engelli vatandaşa büyük ayıp Basıp gittiler...Engelli vatandaşa büyük ayıp! Basıp gittiler...

    Engelli-engelsiz herkese hizmetEngelli-engelsiz herkese hizmet

    Etiketler: Bennur Karaburun , Büyükşehir Belediyesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri