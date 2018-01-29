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    Engelli gence minibüste kâbusu yaşattılar... İşte istenen ceza!

    ADANA (AA)
    29.01.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Adana'da işitme engelli genci dolmuşta darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 4 şüpheliden biri tahliye edilirken, zanlılar hakkında yaralama suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20), araçta darbettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Ahmet G. (20), Çağrı Can Ç. (20) İsmail K. (20) Ahmet B. (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılardan İsmail K. avukatının yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında yaralama suçundan iddianame hazırlandı.

    Şüphelilerin 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şu değerlendirmeler yer aldı:

    Engelli gence tekme ve yumruklarla saldıran 4 kişi tutuklandıEngelli gence tekme ve yumruklarla saldıran 4 kişi tutuklandı

    "Şüphelilerin Cemal Paşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda 01 M 0264 plakalı dolmuş içerisinde müşteki ile yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu müştekiye alına kati hekim raporuna göre BTM ile giderilemeyecek ve kemik kırığına sebep olacak şekilde yaraladıkları, müştekinin şüphelilerden şikayetçi olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamındaki kati hekim raporu, kamera görüntüleri müşteki ve şüpheli ifadelerinden anlaşılmaktadır."

    Sanıkların yargılanmalarına 14 Şubat'ta Adana 9.Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

    Etiketler: engelli vatandaş , Darp olayı , son dakika
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