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    Engelli çocuğa abisinin cenazesi sırasında tecavüz ettiler!

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Suriye iç savaşında atılan bombalar nedeniyle aklını yitiren ve Türkiye'ye yerleştikten sonra Bursa'da trafik kazasında ağabeyini kaybeden 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun, burada uğradığı tecavüzden sonra dünyaya gelen 19 günlük erkek bebeği hayatını kaybetti.


    Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu.

    AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GİTTİ
    Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den Adana'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.
     Yaşam  27.01.2018 14:07
    Engelli çocuğa abisinin cenazesi sırasında tecavüz ettiler!
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    Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu.

    AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GİTTİ
    Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den Adana'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.

     EMANET ETTİKLERİ YAKINLARI TECAVÜZ ETTİ!
    Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırmaya başladı.
    HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Acılı aile Aile, oğullarının cenazesini alıp kızlarıyla birlikte geri Adana'ya dönerek oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra ise engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı şikayeti oldu. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Tecavüzden hamile kalan kız çocuğu, 8 Ocak 2018 tarihinde tecavüzden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engelli olan çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.
    DOĞAN BEBEK ÖLDÜ
    İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneannenin yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını gören anneannesi, şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan ekipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gerekli inceleme yapıldıktan sonra bebeğin adli tıp kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.

    Etiketler: son dakika , haberler , akıl hastası
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