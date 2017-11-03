Engelli bireylere istihdam müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, hafta içinde yaptığı açıklamada 2018’de kamuda 5 bin engelli vatandaşın istihdam edileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da sosyal medya üzerinden işe alımların iki aşamada yapılacağını aktardı. Buna göre 2018 ilk çeyreğinde 2.500 istihdam edilecek. Geri kalan 2.500 kişi ise son çeyrekte atanacak.



Engelli personel istihdamı hakkında da bilgi veren Sarıeroğlu, “Bu yılın ağustosu itibarıyla 9 bin 787 engelli vatandaşımız kamuda, 91 bin 783 vatandaşımız özel sektörde olmak üzere toplam 101 bin 570 engelli vatandaşımız çalışmaktadır” dedi. Sarıeroğlu, 2002-2017 arasında 52 bin 574’ü kadın olmak üzere toplam 365 bin 126 engellinin işe yerleştirildiğini belirtti.



YARDIM DEĞİL İSTİHDAM

Engellilerin iş dünyasına katılımıyla ilgili Hürriyet İK’nın sorularını yanıtlayan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, imkân ve fırsat tanındığında spor, sanat, siyaset ve iş dünyasında başarılı olunabileceğini kanıtlayan birçok engelli bulunduğunu belirtiyor. Çelebi, “Engellilere yetenek ve becerilerine göre çalışabilecekleri iş alanları sunmak, engellilerin sosyal haklardan yararlanmasını sağlamak çağdaş ve sosyal bir devlet olmanın gerekliliğidir” diyor. Engelli bireylerin çalışma hayatında yer almalarını sağlamanın onlara yardımcı olmanın en akılcı yolu olduğunu işaret eden Çelebi, “Balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek” ifadesi doğrultusunda sosyal yardımlardan ziyade, istihdam sağlayarak kendi başlarına ayakta durmalarını sağlamanın çok daha doğru olacağını belirtiyor. Bunun yanında, engelli bireylerin bir iş bulup çalışmaya başlaması, bu kişilerin toplumdan soyutlanmasını önlüyor ve bu da sosyal ve psikolojik olarak tedavi edici bir etki yapabiliyor. Çelebi, İlk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı iken EKPSS ile personel alımına başlandığını hatırlatarak, son olarak 5 bin engelli vatandaşın atanacak olmasından çok mutlu olduklarını söylüyor. Ayrıca, maddi sıkıntılar içinde yaşayan daha binlerce engelli olduğunu ve önümüzdeki yıllarda atama sayısının daha da arttırılmasını umut ettiklerini belirtiyor.



EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞÜK

Yusuf Çelebi, Türkiye’de engelli bireylerin toplam nüfusun yüzde 12,29’unu oluşturduğu bilgisini vererek özel sektörde engellilere yönelik önyargı ve erişilebilirlik sorunlarının devam ettiğini vurguluyor. İşverenlerin genellikle işe almak istememeleri nedeniyle işsizliğe en çok maruz kalan kesimin zihinsel engelliler olduğunun altını çizen Çelebi, Başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi’nde kamu sektöründe zihinsel engelliler için korumalı işyeri açma hazırlıklarının devam ettiğini aktarıyor. Halen devam eden ‘Engelsiz Hizmet Engelsiz İş’ projesiyle ise yüzlerce engelli istihdam edilmiş.



Engelli bireylerin eğitim düzeyine dikkat çeken Çelebi, “Engellileri de kamuda doktor, savcı veya kaymakam hatta bakan olarak görmek istiyoruz. Dünyada örnekleri olmakla birlikte ülkemizde sayıları yok denecek kadar az. Maalesef eğitim seviyesi çok düşük olduğundan engelliler şu an çoğunlukla ne iş olsa yaparım mantığı ile hareket etmekte, işverenler ise engelli bireyleri aldığı eğitimden ziyade zorunlu istihdam kadrolarını doldurmak için işe almaktadır” diyor. Engellilerin eğitim seviyelerini yükseltmeleri için onlara uygun koşullarda okulları çoğaltarak daha iyi bir eğitim alabilmeleri sağlanması Çelebi’ye göre çok önemli. Çünkü, eğitim seviyesi ile işsizlik oranı arasında güçlü bir bağ var.



Kamu ve özel sektörde engelli kontenjanlarının tamamının doldurulması, bu kontenjanı boş bulunduran firmalara verilecek ceza miktarlarının arttırılması ve bu konudaki denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması, Çelebi’ye göre engelli istihdamının artmasını sağlayacak etkenler. Özel sektörde engelli bireylerin istihdamı konusunda mesleki ve teknik eğitim, mesleki rehabilitasyon noktasında ciddi sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Çelebi, engellilere yönelik, bilgi ve becerilerini tam manasıyla ortaya koyabilecekleri, uygulamalı meslek edindirme kurslarının öneminin burada ortaya çıktığının vurguluyor. Çelebi’ye göre, bu kursların sadece düzenlenip sertifika vermekle kalmaması için, engellileri istihdam edecek işyerlerinin gerekirse devlet eliyle kurulması gerekiyor.



50 BİN TL DESTEK

İŞKUR’un engellilerin çalışma hayatına katılımına yönelik çalışmalarından biri de kendi işini kurmak isteyenlere destek olmak. Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen “İdari Para Cezaları Fonu” kullanılarak kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği sağlayan İŞKUR, bu yönde engelli ve eski hükümlülere yaptığı 36 bin TL hibe miktarını, ekim ayında aldığı bir kararla 50 bin TL’ye yükseltti. İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartlarının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirilecek. Desteğe değer bulunan projelere kuruluş işlemleri desteği olarak 3 bin, işletme gideri desteği olarak 11 bin, kuruluş desteği için ise 36 bin lira verilecek. Uygulamanın 2018 yılının 1. dönem projeleri için 11 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.