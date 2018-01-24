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    Engelleri müzikle aşıyorlar

    Gülseven ÖZKAN
    24.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Müzik öğretmeni Öznur Özaslan, engelli öğrencilerini mutlu etmek için enstrümanları kullanıyor. Zihinsel, bedensel engelli, otistik ve down sendromlu çocuklarla şarkılar seslendiren eğitimci, onların söylediği parçalara çaldığı müzik aletleriyle eşlik ediyor.

    Antalya Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde müzik öğretmeni olarak dört yıldır çalışan Öznur Özaslan, engelli öğrencilere eğitim veriyor. Zihinsel, bedensel, engelli otistik ve down sendromlu çocuklara müzik eğitimi veren öğretmen, onları adeta notalarla tedavi ediyor. Çocuklarla birlikte şarkı söylüyor, enstrüman çalışıyor. Çocukların söylediği şarkılara keman, piyano, akordeon ve bağlamayla eşlik ediyor.

    ONLARI MUTLU ETTİĞİNİ GÖRDÜM
    Altı yıllık öğretmen Özaslan, öğrencilerin müziğe ilgisini ve duygularını şöyle özetliyor:
    “İlk görev yerim bir liseydi. Sonra engelli öğrencilerin olduğu eğitim kurumuna geçtim. Bu süreçte çocukların müzikle ne kadar mutlu olduklarını gördüm. Onları anlamak, hissetmek gerekiyordu. Sevgiye aç olan bu çocuklar karşılıksız seviyor ve içlerinden geldiği gibi davranıyor. Müzikle daha mutlu oluyorlar. Örneğin duymayan bir öğrencim gördüğü ancak duymadığı kemanın sesini el işaretleriyle anlatmaya çalışıyordu.

    ÖĞRENCİLERİME MÜZİKLE ULAŞIYORUM
    Okula ilk geldiğimde onlarla zaman geçirmeden önce, duygusal olduğumdan dolayı zorlanacağımı düşünüyordum. Ama aramızda olan sevgiyle kısa sürede engelleri aştık. Özel eğitim öğretmeni olmama rağmen bu öğrencilere eğitim verdikten sonra engelsiz insanların onlara engel yarattığını gördüm. Öğrencilerime müzikle ulaşıyorum. Onların mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu ediyor.” 

     

     

     

    Etiketler: Engelli Öğrenci
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