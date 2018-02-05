Enflasyonda sürpriz başlangıç

TÜKETİCİ enflasyonu, yılın ilk ayında sürpriz yaptı ve yüzde 1.32-1.28 olan beklentilerin altında aylık yüzde 1.02 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE), yıllık olarak ise yüzde 10.35’e geriledi. Enflasyonun artış hızını yavaşlatan ise kış sezonu indirimine gaz veren hazır giyim ve tekstil sektörü. Kaban, kazak, pantolon fiyatlarında yüzde 15’e varan fiyat düşüşleri giyim ve ayakkabı grubunda aylık enflasyonun yüzde 6.02 azalmasını sağladı. Bu gruptaki düşüş de genel tüketici enflasyonunu 0.43 puan azalttı. Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise ocakta aylık yüzde 0.99, yıllık ise yüzde 12.14 arttı.

Enflasyon geçen yıldan beri çift haneli ve yüksek seviyelerde. Hükümet ve Merkez Bankası yetkilileri yılın ilk çeyreğinde enflasyonda düşüş hatta yılsonuna doğru da tek hane öngörüleri var. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 7.9. Ekonomistlerin çoğunluğu da tek haneli ama yüzde 10’a yakın yüzde 9.7 seviyelerinde bekliyor. Ocak enflasyonu düşüşün başlangıcı, tek hane yolunda ilk adım olarak görülüyor. Ancak, her şey gıda fiyatlarındaki seyre bağlı. Hükümet bunun için de önlem alsa da henüz çok etkisi görünmedi.

ELEKTRİK ZAMMI

Elektrik zammı yılın ilk zamlarındandı ve yüzde 8.8 seviyelerinde yapıldı. Bu zam konut grubunda aylık enflasyonu yüzde 2.34 arttırdı ve bunun genel enflasyona etkisi 0.35 puan oldu. Bir de doğalgaz abonman ücretinde yüzde 13 artış var. Ev eşyası grubu vergi indirimlerinin bittiği ekimden beri hızla zam yapıyor. Aslında vergi indirimleri sırasında bile fiyatları artırıyorlardı. Ev eşyasında yüzde 2.44 artış genel enflasyonu 0.19 puan yükseltti.

Köprü, otoyol zamları... Köprü yüzde 25, otoyol yüzde 20. Bir de benzin ve otomobil fiyatlarına gelen zamlar eklenince ulaştırma grubunda aylık enflasyon yüzde 1.30 oldu. Bunun ad genel enflasyona etkisi 0.23 puan.

Çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış ise yeniden değerleme oranı artışından kaynaklı. Resmi evraklara gelen zam bu grubun aylık enflasyonunun 2.96’ya çıkmasına neden oldu. Ve bu da genel enflasyonu 0.14 puan arttırdı.

SOĞUK ÇAY SEPETE GİRDİ

TÜİK her yıl başında olduğu gibi bu yıl da enflasyon sepetini güncelledi. Buna göre 2018’de TÜFE’de 407 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak, 28 bin 15 işyeri ve 4 bin 274 konuttan her ay yaklaşık 415 bin fiyat derlenecek. 2018 sepetinden erkek kaban (anorak), kadın çizme, nevresimlik kumaş ve fotoğraf baskı ücreti çıkarken, soğuk çay, erkek mont (anorak) ve pike takımı girdi.