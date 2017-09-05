Enflasyon yol yorgunu

ENFLASYONDA yaz tatili kısa sürdü ve ağustosta aylık yüzde 0.52 artışla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye çıktı. Ekonomistler ağustosta temmuza göre enflasyonun yüzde 0.15 seviyesinde artmasını beklerken yükseliş beklentileri aştı. Bunun en büyük nedeni ise ulaştırma grubunda yaşanan zamlar. Otomobil, benzin, LPG ve mazota temmuzda gelen zamlar enflasyonu fırlattı. Otomobil fiyatları yüzde 2.6, benzin 2.5, LPG yüzde 9, mazot yüzde 2.6 zam gördü. Konut grubunda da enflasyona olumsuz etki geldi ve bunun nedeni ise tüp gaz fiyatları oldu. Tüp gaza gelen yüzde 6 zam konutta enflasyonu yükseltti. Ev eşyası grubunda da vergi indirimlerine rağmen zam devam ediyor. Masa, oturma takımları ve beyaz eşyalar yine zamlandı.

ÇEKİRDEK DE ÇİFTLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta yıllık tüketici enflasyonu temmuzdaki yüzde 9.79’dan yüzde 10.68’e yükseldi. Merkez Bankası’nın para politikası için izlediği çekirdek enflasyon göstergelerinde yükseliş ağustos ayında da devam ederken, İşlenmemiş gıda, enerji, içki ve sigara ile altın hariç TÜİK’in hesapladığı B çekirdek enflasyonu yüzde 9.46’dan yüzde 10.12’ye, enerji, gıda ve içecek, içki ve sigara ile altın hariç hesaplanan C çekirdek enflasyonu yüzde 9.60’tan yüzde 10.16’ya yükseldi.

Aylık enflasyonda en fazla yükseliş ulaştırma grubundan kaynaklandı ve yüzde 0.52’lik enflasyonun 0.34 puanını bu grup tek başına karşıladı. Hem Kuzey Kore gerilimi, hem de ABD’deki Harvey kasırgası petrol fiyatlarında ağustos ayında dengesizlik yaratmıştı. Ancak tüm bunlar yaşanmadan önce ağustos başında benzin ve motorine gelen 11 kuruşluk, LPG’ye gelen 22 kuruşluk zam ulaştırma grubunda fiyatları katladı. Otomotivde ise Euro’daki rekor etkili oldu. Otomotiv fiyatları yüzde 3’e yakın yükseldi.

HER AY ZAM GELDİ

Zamların en çok tepki çektiği grup ise ev eşyası grubu. Yüzde 0.52’lik aylık enflasyonun 0.13 puanı bu gruptan geldi. Öyle ki beyaz eşya ve mobilyanın ağırlıklı olduğu grupta devletin vergi indirimleri halen devam ediyor. Ancak, vergi indirimleri başladığı şubat ayından itibaren her ay ev eşyası grubunda indirime rağmen zam yapıldı. Ağustosta da başta yemek, yatak odası takımları ile buzdolabı, çamaşır makinesi ile küçük ev aletleri yüzde 3-6 zam gördü. Eğitim döneminin başlayacak olması bu grupta da zamları getirdi ama enflasyon sepetinde ağırlığı oldukça düşük olan bu grup aylık enflasyonu ancak 0.08 puan etkiledi.

Ekonomistler önümüzdeki aylarda da enflasyonda çift haneli seyrin sürmesini bekliyor. Dalgalı bir seyirin ardından ise aralık ayında ekonomistlerin beklentisi yüzde 9.4 ile tek haneli enflasyona ulaşmak.

YUMURTA ŞAMPİYON SÜT TAKİPTE

ÇOĞU zaman enflasyondaki en yüksek artışlara neden olan gıda grubu ise yaz sezonunun bereketini sonuna kadar kullanıyor. Ağustosta gıda grubunda fiyatlar yüzde 0.22 düştü ve aylık enflasyonu 0.05 puan düşürdü. Avrupa’da yumurtalarda böcek ilacı bulunmasının ardından Türkiye’den ihracatın artmasıyla yumurta yüzde 16.85 fiyat artışıyla ağustosta zam şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra, süt ve süt ürünlerindeki yüksek artış dikkat çekti. Temmuzdan ağustosa geçişte süt yüzde 5.87, yoğurt yüzde 5.48, tereyağı, yüzde 5.03, ayran yüzde 4.50, kaşar peyniri yüzde 4.48, beyaz peynir yüzde 3.87 ve krem peynir yüzde 2.52 zamlandı. Giyimde yaz indirimleri sürüyor, bu sayede aylık enflasyon 0.23 puan daha az geldi.