Enflasyon ve faiz için iki koldan çalışma

İKİ KOLDAN ÇALIŞMA

Tüfenkci, Türkiye’nin iki önemli sorunun enflasyon ve faiz olduğunu söyledi. Faizle mücadele için cumhurbaşkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın birlikte çalışma yürüttüğünü, çekirdek enflasyonu izlemek için de komite kurulduğunu dile getirdi. Tüfenkci, Malatya’da EKK çalışmaları, enflasyonla mücadele ve ekonomiye güven konularında sorularımıza şöyle yanıt verdi:

BİZE DE SÜRPRİZ OLDU



“Enflasyon sürpriz oldu. Biz 10.5 civarında bir rakam bekliyorduk. Hedefimiz yıl sonunu 10’un altında bitirmekti. Şimdi neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. 2018’te enflasyonunun tek haneli bir rakama inmesini sağlayacağız inşallah. Enflasyona yönelik alacağımız tedbirler beraber, çekirdek enflasyonu izleme komitesini devreye sokuyoruz.

İKİ ÖNEMLİ SORUN

Türkiye’de iki şey çok yüksek. Biri enflasyon, diğeri faiz. Faiz ve enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde, sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün değil. Yüzde 5.5’in üzerinde büyümeyi yakalamak istiyoruz. Orta vadeli planda belirttiğimiz büyümeyi gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü, her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak zorundayız. Aslında son 10 yılda Avrupa’nın en fazla istihdam sağlayan ülkesi biziz. Avrupa’daki istihdam oranlarına bakınca, bu yüzde 1-2’lerde.

GIDAYI KONTROL ETTİK

Gıdada enflasyonu durdurduk. Baktığımız zaman gıda komitesinin iyi çalıştığı ortaya çıkar. Eskiden gıdadan gelen oran enflasyona yüzde 1,5 katkı sağlıyordu. Son aylarda bu oranlar minimum düzeyde. Ekim ayına baktığımızda gıda yok içinde. Giyim, ayakkabı, okul alışverişi ve kamu ihtiyaçları var.

KALEM KALEM İNCELİYORUZ

Faizler konusunda, arkadaşlar çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığında toplantılar yapılıyor. Hazine ile birlikte yürütülüyor. Faizlerin nasıl düşürülmesi gerektiği, neler yapılırsa düşürülebileceği konuşuluyor. Bizim bu noktada alternatif olan faizsiz bankacılığı öne çıkarmamız ve altına dayalı varlıkları arttırmamız lazım. Çekirdek enflasyon komitesi olarak, tek tek, kalem kalem, üzerinden geçersek, hangi nedenlerin etki yaptığını görürsek, tedbirlerimizi daha hızlı ve pratik bir şekilde hayata geçiririz.

GÜVEN ZAMAN İSTER

İddia edildiği gibi ekonomiye güven sorunu yok. ‘Paranızı getirin’ dediğimizde hemen getirmesini bekleyemezsin, herkes önce piyasayı görmek ister. Bir arkadaşın ‘şurada bir gayrimenkul var. Çok iyi’ dese bir piyasa araştırması yaparsın. Biz de bir şeyler önerdiğinizden insanlar görmek istiyor. Bu normal. Hükümetin geçmişte söylediği ile geldiğimiz noktaya bakınca piyasalara güven vermişiz. Biz, darbe girişiminden sonra hızlı şekilde tepki verip, karar alarak piyasanın rahatlamasını sağladık. Bir çok yazarın çılgınlık dediği şeyleri hayata geçirdik.”