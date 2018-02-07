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    Enes Kanter'e 'hakaret' davası

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

    NBA'de New York Knicks forması giyen ve FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen Kanter hakkında farklı tarihlerde birden fazla kez Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

    İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

    İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

    İddianamede Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

     

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    Etiketler: Enes Kanter , Hidayet Türkoğlu , dava , hakaret , son dakika
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