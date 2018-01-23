Enes Batur, Arif v 216'yı geçti!

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan bilgiye göre ünlü Youtuber Enes Batur'un hayat hikayesini konu alan Hayal mi Gerçek mi? filmi 3 gün içerisinde ulaştığı 454.373 izleyici sayısıyla, iki hafta içerisinde 432.371 izleyici sayısına ulaşan Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filmini geride bıraktı.

Paylaşılan diğer bilgiye göre de Arif v 216, 3 hafta içerisinde 3.754.653 izleyici sayısına ulaşarak 48.6 milyon TL hasılat kazandı. Ek bilgi olarak Hayal mi Gerçek mi? filmi 710 salonda gösterime girerken, Arif v 216 ise 700 salonda gösterime girmişti. Hayal mi Gerçek mi? filminin başarısıyla tekrardan gündeme gelen Enes Batur, halen daha Youtube'dan videolarını yayınlamaya devam ediyor. Yakın zamanda vizyona giren Deliha 2 de 10 gün içerisinde 911.078 kişi tarafından izlendi.