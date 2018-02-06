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Enerjisa’ya 4.8 kat talep

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

E.ON ile Sabancı Holding’in eşit oranda hissesine sahip olduğu Enerjisa’nın halka arzında talep toplama sona erdi.

Halka arz kapsamında 1-2 Şubat’taki talep toplama döneminde 41 bin 650 yatırımcıdan tam 1.127.746.193 lot talep toplandı, 236.213.792 lot satış yapıldı. Yabancılar 465 milyon lot talep ederken 180 milyon lot satın aldı. Yabancı talebinde 45 milyon lotu ise sadece 3 kurum aldı. Enerjisa halka arzında payların yüzde 8.23’ünü satın alan İngiliz Blackrock en büyük yatırımcı oldu. ABD’li Fidelity Management&Research yüzde 7.29, Mavi Jeans’in halka arzında da aktif katılımı olan yine ABD’li Moon Capital yüzde 5.64 pay aldı. Yerli yatırımcılar 430 milyon lot talep ederken 20 milyon lot alabildiler. Tam 38 bin 487 bireysel yatırımcı da halka arza katıldı. Enerjisa’dan yapılan açıklamaya göre 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6.25 TL olarak belirlendi. Halka arza talep arzın 4.8 katı kadar oldu. Bu halka arzın, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23.621 milyon adet ikincil hisse satışı olduğu belirtilen açıklamada şirketin toplam değerinin ortalama 7.38 milyar TL olduğu belirtildi. Enerjisa paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

Etiketler: gazetehaberleri
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