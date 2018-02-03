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Enerjisa'nın halka arzına ilişkin önemli açıklama

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

Enerjisa Enerji AŞ’nin halka arz fiyat aralığında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Sabancı Holding tarafından hissesinin yarısına sahip olduğu Enerjisa Enerji AŞ’nin halka arz fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Sabancı Holding’in Enerjisa’nın halka arzı hakkında basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “Enerjisa’nın halka arz fiyat aralığının izahnamede belirtildiği üzere 6,25-7,50 lira olarak belirlenmiş olup ve fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Basında yer alan farklı yöndeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur,” ifadesine yer verildi.

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzında 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplandı. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Etiketler: enerjisa halka arz
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