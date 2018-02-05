Enerjisa'nın halka arzına 5 kat talep geldi

Enerjisa Enerji AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin halka arzının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Şirketin halka arz işleminin toplam büyüklüğünün 1 milyar 476 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Yatırımcılardan gelen talebin büyüklüğü ise 7 milyar 48 milyon liraya eşit oldu.

100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 lira olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arzda talep, arzın 4,8 katı kadar oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Enerjisa Enerji AŞ paylarının, 8 Şubat'ta ENJSA koduyla Borsa İstanbul'da işleme açılmasının beklendiğinin altı çizildi.

- "YÜKSEK TALEP GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, gelen talebin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu ifade etti.

Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, "Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji'ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin, bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

E.ON Üst Yöneticisi Johannes Teyssen de halka arzın başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar." açıklamasında bulundu.

"ENERJİSA, KARLI VE GÜÇLÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK"

Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler de şirket hisselerinin uluslararası yatırımcı tarafından yüksek talep görmesinin sektörün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Aynı şekilde bu durumun Enerjisa'ya da bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Zaimler, "Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inanıyorum. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladık.

Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa'ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız." ifadelerini kullandı.