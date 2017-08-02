Enerjisa'dan 5 yıl vadeli tahvil ihracı

Enerjisa'dan yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji AŞ'nin, bugün 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç ettiği, bu ihraçla 335 milyon lira finansman kaynağı sağladığı bildirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) bu tahvile yaklaşık 100 milyon lira (24 milyon avro) yatırım yaptığı belirtildi.

"Türkiye'nin en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerjisa Üst Düzey Yöneticisi Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin dinamik ve büyüyen elektrik piyasasında ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olarak, sektörün şeffaflaşmasına ve yatırımcılar için cazibesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Bu vizyon doğrultusunda finansal piyasalardaki çalışmalarında da pek çok ilke imza attıklarını belirten Zaimler, "Dağıtım şirketlerimizle 2017 yılı Mart ayında Türkiye'deki en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmiştik, yine 2016 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki ilk TÜFE'ye endeksli tahvil ihracını yaptık. Bu kez de Türkiye'deki en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ülkemiz finansal piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine büyük katkı sağlayan tahvil ihraçlarımıza aldığımız yoğun talepten çok memnunuz. Bu çalışmalarla yeni yatırımlar için de finansman yaratmış olduk." ifadesini kullandı.

EBRD Enerji Bölümü Direktörü Harry Boyd-Carpenter da Bankanın Türkiye'deki hedeflerini desteklemesinden ötürü bu programa katılmaktan çok memnun olduklarını kaydetti.

Boyd-Carpenter, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜFE endekslemesi bizim için bir ilk ve halen Türk sermaye piyasalarında nadir bulunan bir araç. Gelirleri enflasyonla yakından bağlantılı olan dağıtım şirketlerinin finansman ihtiyaçlarına özellikle uygun. Bunun gibi yenilikçi finansman mekanizmaları, Enerjisa Enerji'nin yaptığı gibi yeni, verimli ve akıllı enerji ağlarına yatırım yapmak için gerekli sermayeyi artırmak için gerekli. Sektördeki en güçlü ve en dinamik gruplardan Enerjisa Enerji ile yine iş birliği yapmaktan çok memnunuz."

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında birçok ilke imza attıklarını belirtti.

Enerjisa ile Türkiye'deki "en uzun vadeli" özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"5 yıllık vadeye sahip ve TÜFE'ye endeksli olan bu tahvil, yatırımcıların gösterdiği yoğun talep neticesinde piyasada planlananın üzerinde bir ilgi oluşturarak 335 milyon Türk lirası ihraç tutarına ulaştı. Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun vadeli özel sektör borçlanma aracına danışmanlık ve aracılık ederek sermaye piyasalarına çok önemli katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark yaratmaya devam edeceğiz."