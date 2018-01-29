Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Enerjisa, halka arz ediliyor

Enerjisa, halka arz ediliyor

AA
29.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

Enerjisa'nın elektrik dağıtım ve satış birimlerinin halka arz süreci başladı. Bir lot hissenin fiyat aralığı 6,25 - 7,50 lira olarak belirlenirken, Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan halka arz edilecek.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un katılımıyla Enerjisa'nın halka arzına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Burada verilen bilgilere göre, Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek.
Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.

Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.
Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

Halka arzda tahsilat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi.

Etiketler: Enerjisa halka arz
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri