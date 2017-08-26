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Enerjisa Enerji AŞ yeniden yapılandırıldı

AA
26 Ağustos 2017 - 10:02Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:03

Hacı Ömer Sabancı Holdi?ng AŞ ile Alman E.ON şirketinin yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki bazı iştiraklerinin "kısmi bölünme" yoluyla, yeni kurulan Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'ye devredildiği bildirildi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Enerjisa Enerji AŞ'nin iştirakleri olan enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketlerinin "kısmi bölünme" yoluyla yeni kurulan Enerjisa Üretim Santralleri AŞ bünyesine taşındığı belirtildi.

Yeni şirket kurma yöntemiyle gerçekleştirilen bölünme işleminin 25 Ağustos 2017 tarihinde tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Kısmi bölünme işleminin tamamlanması sonucunda, Enerjisa Enerji AŞ bünyesinde sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kalmıştır.

Hissedarlar, diğer opsiyonların yanında Enerjisa Enerji AŞ'nin gelecekte olası bir halka arzını değerlendirmektedir. Olası halka arz işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlayıcı karar alınmamış olmakla birlikte, halka arzın gerçekleşmesi diğer unsurların yanında piyasa şartlarına da bağlıdır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Enerjisa Enerji , Hacı Ömer Sabancı Holding , E.ON
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