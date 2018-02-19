Enerjisa saat kaçta açılıyor? Enerjisa çalışma saatleri 2018

Enerjisa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Enerjisa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Enerjisa genellikle 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Enerjisa 1996’da kurulmuştur. Elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolu bulunmaktadır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 ilde 9 milyon müşterisi bulunmaktadır ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlamaktadır.
Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. 12:30’da öğle molasına çıkan Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlayıp 17:30’da kapanmaktadır.
Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372
Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186
Genel Müdürlükler
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi
Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok
Maltepe/İSTANBUL
Telefon: 0216 579 05 00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Hanımeli Sokak No:1
Sıhhiye/ANKARA
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No:44/C
Çukurova/ADANA