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    Enerjisa saat kaçta açılıyor? Enerjisa çalışma saatleri 2018

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Enerjisa saat kaçta açılıyor sorusu, kurumda işi olanların sorguladığı konu oldu. 2018 Enerjisa çalışma saatleri aracılığıyla kurumun açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olacak olan vatandaşlar, elektrik açma kapama ya da yeni abonelik gibi işlemlerini zamanlıca gerçekleştirebilecek. İşte, Enerjisa mesai saatleri ve öğle arası hakkında detaylı bilgiler

    Enerjisa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Enerjisa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Enerjisa genellikle 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

    Enerjisa 1996’da kurulmuştur. Elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolu bulunmaktadır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 ilde 9 milyon müşterisi bulunmaktadır ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

    Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. 12:30’da öğle molasına çıkan Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlayıp 17:30’da kapanmaktadır.

    Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372

    Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186

    Genel Müdürlükler

    İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
    Bağlarbaşı Mahallesi
    Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok
    Maltepe/İSTANBUL
    Telefon: 0216 579 05 00

    Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
    Hanımeli Sokak No:1
    Sıhhiye/ANKARA 

    Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
    Güzelyalı Mahallesi
    Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No:44/C
    Çukurova/ADANA 

     

     



    Etiketler: Enerjisa , çalışma saatleri , Ayedaş , son dakika
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