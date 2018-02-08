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Enerjisa borsada işlem görmeye başladı

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

Enerjisa paylarının borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla gong töreni düzenlendi.

Halka arzı tamamlanan Enerjisa Enerji payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ENJSA koduyla işlem görmeye başladı.

Baz fiyatı 6.25 olarak belirlenen hisselerin fiyatı ilk işlemlerde 7.20'ye kadar çıktı.

Gong töreninde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak şunları ifade etti:

- Tüm enerji şirketlerini halka arza bekliyoruz.

- Global yatırım şirketlerinin Türkiye'deki halka arzlara ilgisi önemlidir. Türkiye güvenli bir limandır.

- Socar'ın Star Rafinerisi 3. çeyrekte devreye girecek.

"İyi bir başlangıç yaptık"
İşlemlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninde konuşan BIST Başkanı Himmet Karadağ, söz konusu halka arzın yerli ve yabancı yatırımcının talebinin çok azını karşıladığını söyledi.

Halka arzlar açısından yıla güzel bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Karadağ, bunun artarak devam edeceğini dile getirdi.

Güler Sabancı da, Enerjisa'da yurt içine ayrılan tahsisatın gelen talep üzerine yüzde 15'ten yüzde 24'e çıkardıklarını söyleyerek yerli yatırımcının ilgisine dikkati çekti.

Etiketler: Enerjisa borsa , Enerjisa halka arz
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