Enerjisa 2018’de halka arza hazır

SABANCI Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, geçtiğimiz yıl Enerjisa’yı 2017’nin sonu 2018’in başında halka arz etmek istediklerini açıklayarak, bunun Türkiye tarihinin en büyük halka arzlarından biri olacağını söylemişti. Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, Enerjisa’yı geçtiğimiz günlerde iki şirket olarak ayırdıklarını, üretim ve dağıtımı artık ayrı şirketlerin yönettiğini belirterek, “Şu an dağıtım ve satış birimi halka açılmak için 2018 başında hazır olacak diyebiliriz. Yani, bizim 2018 başında hazır olmamız lazım ama halka arzın ne zaman gerçekleştirileceği tamamen hissedarların kararı” dedi.

Türkiye’de her dört kişiden birinin elektriğe erişimini sağlayan Enerjisa’nın halka arzı için son dönemece girildi. Göçmen’in daha önce verdiği tarih olan 2017 sonu-2018 başı için şirket yönetimi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Enerjisa geçtiğimiz günlerde bölünerek, Enerjisa Enerji AŞ bünyesinde sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kalmıştı. Enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketleri ise yeni kurulan Enerjisa Üretim Santralleri AŞ bünyesine taşınmıştı. Enerjisa’nın, ikiye ayrışması sürecine dönük Zaimler, farklı süreçleri, dinamikleri ve hatta farklı borçları olan iki iş biriminin daha yalın bir şekilde yönetilmesi için hissedarların böyle bir tercihte bulunduğunu belirtti.

Halka arza yönelik takvimi sorduğumuzda ise Zaimler, şöyle konuştu: “Şu an kendi işlerine odaklanmış iki şirket var: Biri Enerjisa, diğeri de Enerjisa Üretim. Halka arz uzun vadede iki şirket için de düşünülüyor. Şirketlerin halka açılması tamamen hissedarların kararıdır. Her an hazır olmak zaten bizim görevimiz. Şu an dağıtım ve satış birimi halka açılmak için 2018 başında hazır olacak diyebiliriz. Yani, bizim 2018 başında hazır olmamız lazım ama bu tamamen hissedarların kararı.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 3 KAT FAZLA ELEKTRİK

ZAİMLER, kentsel dönüşümün faaliyet gösterdikleri bölgelerde elektrik talebini ciddi şekilde arttırdığını söyledi. Üç bölgede 9 milyon müşterilerinin bulunduğunu söyleyen Zaimler, “Aynı evin arsasına daha yüksek binalar yapılınca, aynı arsa metrekaresinde 2.5-3 kat daha fazla elektrik tüketilmeye başlanıyor. Bölgelerimiz arasında kentsel dönüşümün en yoğun olduğu bölge İstanbul Anadolu yakası. Çevre Bakanlığı’nın yeni açıklayacağı yerler var. Hepsi için hazırlıklarımız var” dedi.

FİNANS DIŞI İHRAÇLARIN DÖRTTE BİRİNİ YAPTI

ZAİMLER’in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye’de yılbaşından bu yana yaklaşık 89 milyar liralık özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirildi. Bu ihraçların 85 milyar liralık kısmını bankalar ve banka dışı finans kuruluşları yaparken, 4 milyar liralık kısmını da reel sektör şirketleri yaptı. Zaimler, Enerjisa’nın yılbaşından bu yana ulaştığı 1.2 milyar liralık ihraçla, reel sektördeki ihraçların dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.