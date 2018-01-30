Enerjinin en büyüğü olacak

BU hafta halka arzı gerçekleştirilecek Enerjisa’nın üst yönetimi, halka arza ilişkin toplantı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa’nın, Sabancı Holding içindeki en büyük halka arz işlemi olduğunu belirterek, 1-2 Şubat’ta halka arz edilecek Enerjisa Enerji’nin ardından, Enerjisa Üretim’de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi.

8.8 MİLYARLIK ŞİRKET

AK Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise Enerjisa’nın halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatını yüzde 85, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatını yüzde 10 ve yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatını yüzde 5 olarak belirledikleri bilgisini paylaşarak, “Fiyat aralığında bir lot (1 lira nominal) 6.25-7.50 lira arasında olacak. Bu fiyat aralığı, Enerjisa’nın piyasa değeri olarak 7.4-8.85 milyar lira arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor. Enerjisa, bu işlem tamamlandığında halka arz edilen en yüksek piyasa değerli şirket unvanına kavuşacak. Tamamı ortak satışı yöntemiyle olacak. Halka arz edilecek büyüklük, şirketin yüzde 18’i olarak planlanıyor. Yüksek talep gelmesi halinde bunun üzerinde ek satış hakkı kullanılarak bu rakam yüzde 20’ye yükseltilebilecek” dedi.

BÜYÜKLÜK 1.3 MİLYAR

Halka arz için kurulan konsorsiyumun Ak Yatırım liderliğinde toplam 23 kurumdan oluştuğunu kaydeden Erdoğmuş, Enerjisa’nın halka arzında yurtiçine ayrılan payın yaklaşık 225 milyon lira seviyesinde olacağını belirterek, “Medical Park’ın halka arzıyla da birleşince tüm yurtiçinden toplanması gereken pay 400 milyon lirayı buluyor. En az bu kadar veya birkaç katı kadar talep toplandığında başarılı hissederiz. Bizi sevindiren bir şey de var, bir terslik olmazsa, yaklaşık üç milyar liralık (Enerjisa ve Medical Park) bir halka arza, yabancı yatırımcıdan talep gelmesi öngörülüyor. Bu, Türkiye’ye üç milyar lira para girişi demek ve yabancı yatırımcılar Türkiye’ye genelde uzun vadeli baktığı için çok önemli. Bunun için iştah da var şu anda. Enerjisa, dağıtım ve perakende açısından da ilk örnek. Enerjisa’nın halka arzının işlem büyüklüğü ise 1.3 milyar liraya denk geliyor” dedi.

Göçmen ise Enerjisa’nın halka arzından elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı ile ilgili olarak, “Halka arzdan gelecek para hisse sahiplerine gelecek. Hisse sahiplerinin de bu parayı başka işlerde kullanmaya pek niyeti yok...Bu her iki ortağın da enerji işine güçlü bakışının hikayesidir” dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine Göçmen, Enerjisa Üretim’de de halka arz için bir tarih vereceklerini söyledi.

BORSA İSTANBUL’UN YÜZDE 10’U SABANCI

SABANCI’NIN borsadaki 11 şirketiyle Borsa İstanbul’un işlem hacminin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu dile getiren Mehmet Göçmen, “Enerjisa 12’nci olacak. Enerjisa, bugüne kadarki halka arzlar içinde en büyüğü, dolayısıyla, bu açıdan da Sabancı için bir milat” diye konuştu. Toplantıya Göçmen’in yanı sıra, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Erdoğmuş katıldı. Türkiye’de 20 milyon insana elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini vurgulayan Zaimler, “Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak” diye konuştu.