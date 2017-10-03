Enerjide istimlak kararı

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Turkish Petroleum International Company'nin, Adıyaman ili merkez ilçesinde sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Bozhüyük-11 kuyusunun lokasyon sahası, yolu ve çamur havuzu için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilen Adıyaman ili merkez ilçesi Hacıhalil köyündeki sahanın istimlaki için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, söz konusu 14 bin 788,30 metrekarelik sahanın istimlakine karar verildi.



