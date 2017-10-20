Enerji ithalatına 54,6 milyar dolar

Öte yandan Türkiye’nin yıllık elektrik tüketimi 273 milyar kWh olurken, bu miktarın yüzde 16,31’i yerli kömürden, yüzde 17,43’ü ithal kömürden karşılandı. Türkiye’de cari açığın temel nedenini oluşturan enerjide maliyetleri düşürmek için koyduğu hedeflerin başında enerji arz güvenliğinin sağlanması geliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre ayrıca öngörülebilen bir piyasanın oluşturulması ve yerlileştirme de hedefler arasında. Bu çerçevede enerji kaynaklarında çeşitliliğe yönelen Türkiye, 2016 yılında rüzgar enerjisindeki payı yüzde 5,7’lik kapasiteye ulaştırmasıyla dünyanın 7’inci ülkesi olmayı başardı. Çalışmalar sonucu 2017 yılında rüzgarda Avrupa’nın 3’üncü ülkesi haline gelindi.

300 MİLYAR $'LIK KÖMÜR

Madenlerin enerji üretim-tüketimine dahil edilmesine yönelik çalışmalar sonucu 10 yılda 8,9 milyar ton ilave linyit rezervine ulaşıldı. Böylece bu yıl 15,9 milyar ton yerli kömür rezervi sondajlarla birlikte 17,3 milyar tona ulaştı. Tüm kömür rezervlerinin değeri ise 300 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Öte yandan Elektrik üretiminde yerli kömür kurulum gücü ise 10 bin 550 MW seviyesinde.

DEPOLAMA ARTACAK

2,84 milyar metreküplük Silivri ve 1,2 milyar metreküplük Tuz Gölü doğalgaz depolarının kapasite artırma çalışmaları da sürüyor.Bu kapasiteler sırasıyla 4,6 milyar metreküpe ve 5,4 milyar metreküpe çıkarılarak 10 milyar metreküp depolama sağlanacak.