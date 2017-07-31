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Enerji ithalatı haziranda arttı

AA
31 Temmuz 2017 - 10:29Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:29

Türkiye'nin enerji ithalatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 2 milyar 533 milyon dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 2 milyar 533 milyon dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Haziranda 2 milyon 52 bin 62 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,93 arttı. Geçen yıl haziran ayında toplam 1 milyon 918 bin 933 ton ham petrol ithal edilmişti. 

Etiketler: Enerji , ithalat , türkiye istatistik kurumu
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