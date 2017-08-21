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Enerji devinden Kıbrıs planı

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 09:49Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:49

Shell, Mısır sahası için İsrail ve Kıbrıs doğalgazını satın almayı müzakere ediyor.

Türkiye, Akdeniz'de sismik çalışmalarını devam ettirirken bölgedeki enerji rezervleri için yabancıların ilgisi de artıyor.

Rockefeller'ların fonlarıyla kurulan Teksas merkezli ExxonMobil, Katar devletine ait Katar Petrol ile ortak olarak Kıbrıs açıklarında petrol aramaya gelirken Royal Dutch Shell de İsrail ve Kıbrıs'tan gelen doğalgazın piyasaya sunulması için kreatif çözümler arıyor.

Shell'in İsrail'in Leviathan sahasından doğalgaz satın almak ve bunu yüzde 35 oranında hissesine sahip olduğu Kıbrıs merkezli Aphrodite sahasının üretimiyle birleştirmek istediği belirtiliyor. Bloomberg News'in haberine göre Shell, bu doğalgazı da Mısır'daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine pompalamak için görüşmelerde bulunuyor.

Shell'in bu adımlarla Akdeniz bölgesini büyük bir doğalgaz üretim merkezine dönüşümü için destek olacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan, Türkiye’ye yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ihracını içeren İsrail gaz projesi için de görüşmeler sürüyor.

Bunun yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarının da bu yıl başlayacağını açıkladı.

Etiketler: Shell , Shell kıbrıs , Royal Dutch Shell
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