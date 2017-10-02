Endüstri parkları geliyor!

Moderatörlüğünü Sami Altınkaya’nın yaptığı etkinliğin konuşmacıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, Ekonomist Prof. Dr. Deniz Gökçe ve Mercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Mercan oldu.

Bölge ekonomisinin ele alındığı bölümde konuşan Mehmet Müezzinoğlu, Trakya ekonomisinin daha hızlı ve büyüyerek gelişmesi adına ortak akıl ve ortak imkanların bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede birlikte hareket etmeye dair niyet olduğunu ama nihayete erdirilemediğini söyledi.

“Aslında Trakya Birlik gibi bir örneğimiz var. Türkiye’de birlikte hareket edebilmenin ve kooperatifçiliğin en önemli temel taşlarından biridir.” diyen Müezzinoğlu, bu örnekten yola çıkarak, farklı alan ve sektörlerde bu bütünlüğün sağlanmasının önemine değindi.

Bölgenin önemli iş insanlarından olan Tolga Mercan, Müezzinoğlu’nun sözlerine istinaden, “Sayın Bakanım biliyorsunuz Trakya’da oyun havalarının çoğu tek başına oynanıyor. Ancak artık halayı çekmemiz, omuz omuza vermemiz gerekiyor.” diyerek yan yana gelmenin, sermaye birleştirmenin ve yatırım yaparak istihdamı arttırmanın zorunluluk haline geldiğine vurgu yaptı. Mercan, istihdam alanlarının az olması nedeniyle, eğitim için şehirden giden gençlerin geri gelmemesini de önemli bir sorun olarak değerlendirdi.

“TRAKYA EKONOMİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE BİRLİKTE BÜYÜMELİ”

Bölgenin bulunduğu konumu ve varlıkları göz önüne alındığında ekonomik olarak büyüme gösterebilme kabiliyeti olduğuna değinen Prof. Dr. Deniz Gökçe ise Trakya’nın gerçek anlamda küçük bir Türkiye’ye benzediğini söyledi ve ekledi:

“Türkiye ekonomisindeki beklentiler, göstergeler, büyüme rakamları iyiye gidiyorken bu pozitif durum Trakya’da arzu edildiği seviyede olamıyorsa bölge insanları bunun üzerine düşünmeli ve araştırmalıdır.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Lideri olan Batu Aksoy, bölge ekonomilerinin gelişebilmesi adına farklı ataklar yapılması gerektiğine değinerek, geçtiğimiz günlerde detaylı incelemeler yapmak üzere gittiği Singapur’dan örnekler verdi. “Petrol ve gaz rezervi bulunmayan Singapur’un Endüstri Parkı haline getirilen Jurong Adası Petrokimya Hub’ı sayesinde dünyanın en büyük petrol ticareti merkezinden biri haline geldi.” diyen Aksoy, proje ve stratejilerin yer altı kaynaklarından daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Çin ve Singapur’dakine benzer bir endüstri parkı projesini Türkiye’de uygulayabilmek adına görüşmeler yaptıklarını belirten Batu Aksoy, bölge olarak da Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Enerji, hammaddeye ulaşım, pazar potansiyeli gibi noktaların yanı sıra toplumsal kalkınma açısından da bölgenin doğru konum olacağına değindi.